Milano: Comune punta a riorganizzazione Casa Jannacci con esternalizzazione gestione

- Il Comune di Milano "vuole procedere a una riorganizzazione" di Casa Jannacci, grande e storica struttura di accoglienza per senza dimora, "che porti gradualmente ad un affidamento 'global' di tutti i servizi della struttura in capo ad un unico gestore. È quanto prevede la delibera di giunta 52 del 22 gennaio 2021 che ha approvato le linee di indirizzo per l'affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica, del servizio di gestione della struttura di viale Ortles 69 fino al 15 marzo 2022. Casa Jannacci "è inserita - si legge nel provvedimento - in un piano di ristrutturazione che prenderà avvio a gennaio 2021, l'amministrazione, ritiene opportuno procedere con un periodo di transizione dall'attuale gestione a quella global affidata a un unico soggetto terzo". L'importo per la prima gara d'appalto e' di 3,1 milioni di euro. "La Casa dell'accoglienza Enzo Jannacci nel corso degli ultimi anni si è trasformata da dormitorio pubblico a struttura aperta alla cittadinanza -si ricorda nella delibera -, tramite l'organizzazione di eventi aperti al pubblico che consentissero la conoscenza della struttura e di chi vi abita all'interno". La struttura - viene sottolineato nella relazione tecnica che accompagna la delibera - è aperta 365 giorni l'anno 24 ore su 24 ed ospita la popolazione adulta senza dimora di età compresa tra i 18 e i 64 anni, italiana e straniera (purché in possesso di permesso di soggiorno e regolarmente presenti sul territorio italiano). La struttura dispone di 480 posti/letto che possono essere incrementati ad oltre 600 nel periodo invernale in cui si svolge il Piano Freddo. Già oggi sono diversi i servizi appaltati, affidati a più soggetti terzi e che si svolgono all'interno della Casa dell'accoglienza Enzo Jannacci tra cui il servizio "medico-infermieristico, "socio-educativo", "assistenziale" e di "ristorazione". Attualmente tra il personale della struttura risultano esserci 23 dipendenti comunali.(Rem)