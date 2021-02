Umbria: Fora, giunta regionale chiarisca piano industriale su ex centrale Vannucci nel Perugino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La giunta regionale chiarisca il piano industriale, la sostenibilità economica e ambientale del progetto del Polo regionale dell'idrogeno e della mobilità alternativa, realizzabile sul sito dell’ex centrale Enel Vannucci di Bastardo (Pg) e spieghi qual'è il relativo piano di investimento delle risorse regionali”. Lo ha chiesto, con un'interrogazione rivolta all’Esecutivo di Palazzo Donini, il consigliere regionale Andrea Fora (Patto civico per l’Umbria). E dunque ha aggiunto: "L’area dei comuni storicamente legati alla centrale (Gualdo Cattaneo e Giano dell’Umbria in primis) ha iniziato ad attraversare un periodo di profonda crisi occupazionale e demografica. A fine 2016 il sito di Bastardo è stato inserito da Enel nella piattaforma Futur-e con l’intento di raccogliere e valutare proposte progettuali di riqualificazione e rilancio dell’area: ad oggi però la procedura non ha avuto un esito e non è stata comunicata l’intenzione di Enel di abbandonare tale strada in favore di nuove forme di progettualità. Più volte il Consiglio comunale di Gualdo Cattaneo si è espresso con fermezza contro ogni ipotesi di combustione, sia esso per approvvigionamento energetico che per smaltimento di rifiuti”.(Ren)