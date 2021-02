Imprese: Guidesi, Regione Lombardia guarda con interesse a nascita del progetto Federatd Innovation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nascita del progetto Federatd Innovation avvenuta oggi è un'ottima notizia per Milano, la Lombardia e per l'Italia. Vengono aggregate 32 tra le migliori aziende private, coordinate da Cariplo Factory, che svilupperanno modelli di innovazione nel campo delle Life Sciences e City of the Future". Lo annuncia in una nota Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia. "Regione Lombardia guarda con interesse l'operazione perché consapevole che potranno realizzarsi progetti innovativi e che guardano al futuro con il rilancio del Paese", ha spiegato Guidesi. "Interessante e importante per il territorio lombardo la decisione di attivare nell'area ex Expo un hub di open innovation di livello internazionale con benefici per il sistema economico e produttivo e con ricadute per tutta l'area limitrofa". (Com)