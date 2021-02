Vaccini: Strada (Lombardi civici europeisti), medici di base vanno coinvolti per tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alcuni medici di medicina generale mi segnalano di aver ricevuto via mail ieri mattina stessa la comunicazione che ieri era partita la campagna di prenotazione per la vaccinazione anti Covid-19 degli over 80". Lo riferisce in una nota la consigliera regionale dei Lombardi civici europeisti Elisabetta Strada, che osserva: "È impensabile inviare una comunicazione così importante solo due ore prima dell'apertura del portale per le prenotazioni, che oltretutto li vedono coinvolti 'in alternativa' al portale stesso, per supportare quei pazienti anziani e privi di accesso al digitale". "Ricordo infine – prosegue la consigliera civica - che ad oggi nessuno sa ancora come vadano gestite le persone con disabilità e impossibilitate a muoversi, e che occorrono informazioni chiare". "I medici di medicina generale vanno assolutamente coinvolti e vanno coinvolti prima. Vanno sentiti, coinvolti per tempo e alleggeriti sulla parte burocratica, altrimenti si tende a ridurli a segretari a discapito della clinica, per mancanza di tempo. Restituiamo loro il giusto ruolo professionale per la medicina di territorio", conclude Strada. (Com)