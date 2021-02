Emirati: "Bbc", figlia sceicco Dubai sarebbe tenuta ostaggio dal padre dopo tentativo di fuga dal Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La figlia dello sceicco di Dubai Mohammed bin Rashid al Maktum, la principessa Latifa al Maktoum, sarebbe "ostaggio" del padre in seguito ad un suo tentativo di fuga nel 2018. In un filmato diffuso dalla "Bbc", la principessa infatti afferma di essere stata "narcotizzata" mentre tentava di fuggire via mare dagli Emirati Arabi Uniti, e sarebbe stata riportata indietro in aereo. Il messaggio sarebbe stato uno di una serie di video inviati ad alcuni dei suoi amici i quali avrebbero chiesto alle Nazioni Unite di intervenire. L'ex inviata delle Nazioni Unite Mary Robinson, che aveva descritto Latifa come una "giovane donna problematica" dopo averla incontrata nel 2018, ha recentemente rettificato le proprie affermazioni, sostenendo di essere stata "orribilmente ingannata" dalla famiglia della principessa. L'ex Alta commissaria per i diritti umani e già presidente della Repubblica d'Irlanda si è unita alla richiesta di un'azione concertata a livello internazionale per stabilire le condizioni di Latifa e dove lei in questo momento sia. (Rel)