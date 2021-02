Roma: Atzeni (Uilt Lazio), per tassisti finalmente concreta possibilità utilizzo servizi igienici dignitosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con lo stanziamento dei fondi economici finalizzati all'igienizzazione dei bagni dell'Atac per accogliere in via temporanea gli operatori del tpl non di linea, "finalmente per i tassisti arriva un piccolo segnale di dignità da parte dell'amministrazione grillina". È quanto dichiara Alessandro Atzeni di Uiltrasporti Lazio aggiungendo che "anche se si tratta di una piccola cosa rispetto ai gravi problemi che in questo particolare periodo affliggono la categoria taxi, la possibilità per gli operatori delle auto bianche capitoline di poter usufruire di un servizio igienico risulta importante. Bene, quindi, hanno fatto i consiglieri di Fratelli d'Italia a presentare l'emendamento approvato alla proposta bilancio di previsione finanziario del comune di Roma Capitale per dare rispetto - conclude Atzeni - ad un comparto di lavoratori che svolgono una funzione pubblica ed essenziale per l'Urbe". (Com)