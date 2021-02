Milano: sindacati contro esternalizzazione gestione Casa Jannacci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacati milanesi (Fp Cgil, Cisl Fp, Uilfpl, Csa e Rsu Comune di Milano) hanno dato il via a una mobilitazione per chiedere il ritiro della delibera di giunta comunale n.52 del 22/01/21, che autorizza l'esternalizzazione/privatizzazione dei servizi di gestione di Casa Jannacci. “La gestione della pandemia Covid-19, specie in Regione Lombardia, ha svelato quanto le politiche neo-liberiste di privatizzazione/esternalizzazione dei Servizi Pubblici, in particolare quelli afferenti al Welfare, siano state fallimentari e inadeguate per il bene collettivo a tal punto che anche lo Stato, attraverso il parlamento, ha compreso la necessità di dovere iniziare a invertire la rotta”, si legge in una nota congiunta in cui si ricorda come la Legge di Stabilità 2021 abbia previsto un importante finanziamento per i servizi sociali, finalizzato all’assunzione di personale a tempo indeterminato, con lo scopo di stabilizzare i servizi. “In questo quadro che è culturale – politico e di finanziamento straordinario, l’Amministrazione comunale di Milano cosa fa? - protestano i sindacati - Decide, quasi di nascosto e senza coinvolgere il sindacato (come invece previsto all’art. 5 del Ccnl), di esternalizzare la Casa dell’Accoglienza Enzo Jannacci, il noto dormitorio di viale Ortles”. In segno di protesta le lavoratrici e i lavoratori della struttura e di tutta la Direzione Politiche Sociali si riuniranno in assemblea da remoto il 23 febbraio 2021 dalle ore 10 alle ore 13 mentre in contemporanea verrà organizzato un presidio in Largo Treves davanti all’assessorato delle Politiche sociali. (com)