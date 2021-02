Recovery Plan: Ruocco (M5s), gravi rischi per risparmiatori al Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La crisi pandemica, assieme al divario cronico tra Nord e Sud, sta esponendo risparmiatori e mercati a gravi rischi, soprattutto nel Mezzogiorno. Occorre intervenire urgentemente per riequilibrare le divergenze territoriali, il 'Recovery' ha questa funzione ed in Parlamento stiamo lavorando su questo fronte. Abbiamo fatto luce sulle differenze di spesa pubblica, nel corso della mia presidenza in Commissione Finanze alla Camera, i dati che sono emersi sfatano i luoghi comuni e ci dicono che oggi il meridione spende meno del Nord Italia. Da queste differenze andrà considerata una pianificazione di spesa più equa per i prossimi anni". Lo ha detto Carla Ruocco, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario intervenendo al webinar "Crisi pandemica: Andamento dei mercati e tutela dei Consumatori", promosso dalla Commissione Tutela del Risparmio Gestito dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, presieduto da Vincenzo Moretta. (segue) (Ren)