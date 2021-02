Recovery Plan: Ruocco (M5s), gravi rischi per risparmiatori al Sud (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Moretta ha spiegato: "I commercialisti sono il riferimento di ogni attività economica. Nel corso della pademia abbiamo assistito consumatori e imprese nella gestione di bonus e ristori, senza alcuna interruzione, rispondendo anche alle richieste della pubblica amministrazione. Auspichiamo nella nuova vision del neo premier Draghi ad un maggior coinvolgimento dei professionisti per individuare soluzioni efficaci per il sistema fiscale e previdenziale". Vincenzo Tiby (consigliere dell'Odcec Napoli e delegato alla Commissione Tutela del Risparmio Gestito) che ha sottolineato: "Il decreto legge 23/2020 si è occupato prevalentemente di ristrutturazione del debito. Si è persa una importante occasione per modificare e integrare la Legge 3/2012, nota ai più come legge antisuicidi, nonché per migliorare il 'Codice Crisi Impresa e Insolvenza', provvedimento semplicemente prorogato nella sua entrata in funzione al primo settembre 2021. Sono necessarie misure strutturali, considerando la larga diffusione di nano-microimprese, piccoli studi professionali, nel nostro sistema socio-economico e soprattutto individuare il sistema adeguato per 'rottamare' i debiti tributari con lo scopo di garantire un'adeguata ripresa ed incoraggiare nuovi investimenti produttivi". (segue) (Ren)