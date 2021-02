Recovery Plan: Ruocco (M5s), gravi rischi per risparmiatori al Sud (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Liliana Speranza (consigliere dell'Ordine dei commercialisti napoletani): "La forte incertezza sulle prospettive economiche globali ha innescato forti turbolenze sui mercati finanziari che, a livello mondiale, si sono riflesse in picchi in discesa e in un incremento della volatilità, mai registrati nella storia economica delle grandi crisi finanziarie. Una situazione che ha determinato una condizioni di incertezza generalizzata, che consolidato il ruolo centrale dei commercialisti quali promotori della sostenibilità degli investimenti e del risparmio. Sono in arrivo 209 miliardi di euro per la ripresa, un'opportunità per la crescita delle imprese per offrire un business sempre più solido, per superare tutte le sfide del futuro".Per Achille Coppola (segretario nazionale dei commercialisti italiani) "le attività di mediazione creditizia sono precluse ai commercialisti. Purtuttavia le analisi dei mercati finanziari e degli investimenti rientrano nelle nostre tipicità operative. Per questo abbiamo presentato questo lavoro realizzato dal Cndcec analizzando il caso history Assicurazioni Generali, anche alla luce della costituzione del 'Centro Studi Investitori Istituzionali', allo scopo di creare opportune figure professionali specializzate per indirizzare investimenti". (Ren)