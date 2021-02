Libia: Amari Zayed (Gna) riceve ambasciatore d'Italia Buccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un membro del Consiglio di Presidenza del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Mohamed Amari Zayed, che ricopre anche l'incarico di ministro dell'Istruzione e dell'Università, ha ricevuto oggi, martedì, l'Ambasciatore d'Italia in Libia, Giuseppe Buccino Grimaldi. In una dichiarazione il Gna ha affermato che la riunione ha visto una discussione sugli sviluppi della situazione politica, sui modi per sostenere la formazione del governo di unità nazionale, sulla concessione del voto di fiducia da parte del parlamento e sull'attuazione della road map che conduce fino alla data delle elezioni presidenziali e parlamentari del prossimo 24 dicembre. "Durante l'incontro si è discusso anche dell'attuazione del protocollo d'intesa sull'insegnamento della lingua italiana come materia facoltativa nella fase dell'istruzione secondaria e lo sviluppo di programmi per la formazione dei docenti nelle università italiane specializzate", prosegue il comunicato. La nota aggiunge: "Si è convenuto sull'importanza della comunicazione tra le due parti per attuare quanto deciso nel campo dell'istruzione e per proseguire il coordinamento congiunto riguardo agli attuali sviluppi politici". (Lit)