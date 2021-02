Energia: domani videoconferenza su interconnettore elettrico Grecia, Cipro e Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà domani una video conferenza tra i ministri dell'Energia di Grecia, Cipro e Israele - Costas Skrekas, Natasa Pilides e Yuval Steinitz - per finalizzare il memorandum d'intesa riguardo il progetto dell'interconnettore elettrico EuroAsia. "Questo memorandum d'intesa dimostra la volontà politica, e che tutti e tre i ministeri sono impegnati per questo progetto che metterà fine all'isolamento energetico di Cipro, che dipende fortemente dall'importazione di combustibili fossili per la generazione di energia", ha commentato una fonte del ministero dell'Energia di Nicosia citata dal quotidiano cipriota "Financial Mirror". L'interconnettore EuroAsia è un progetto che prevede la creazione di un collegamento elettrico tra Israele e Cipro e tra Cipro e l'isola greca di Creta. Il progetto dovrebbe ottenere finanziamenti dall'Unione europea ed ha un costo complessivo stimato in 2,5 miliardi di euro. (Res)