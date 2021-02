Imprese: l'Italia alla fiera Biofach di Norimberga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese italiane parteciperanno anche quest'anno a Biofach, la fiera per i prodotti alimentari biologici di Norimberga, che si terrà dal 17 al 19 febbraio. L'evento si svolgerà in versione digitale a causa della pandemia di coronavirus. Come comunica l'ufficio di Berlino dell'Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - Biofach si è affermata in passato come “il più importante evento del settore per gli alimenti biologici, con quasi quattromila espositori e 50 mila visitatori da più di 100 paesi”. L’Ice ha curato per questa edizione l’organizzazione di una collettiva digitale con 70 aziende. Le imprese presenteranno una vasta gamma di prodotti innovativi. Si tratta, per esempio, di “varie tipologie di olio di oliva e aceto balsamico, pasta fresca e secca, dolci, pasticceria, cereali, farina, prodotti a base di pesce, formaggi, conserve di frutta e verdura, fino a specialità regionali di coltivazione biologica”, si legge in un comunicato. L’obiettivo consiste nel “supportare la promozione dei prodotti biologici e l’ingresso delle aziende italiane del settore alimentare sul mercato internazionale”. A tal proposito l'Agenzia ha realizzato una vasta campagna pubblicitaria per promuovere la partecipazione italiana, e in particolare la collettiva virtuale Ice alla fiera Biofach. (segue) (Com)