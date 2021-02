Imprese: l'Italia alla fiera Biofach di Norimberga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i dati dal 2020, il valore del mercato biologico in Italia ammonta a circa 4,4 miliardi di euro. A tale ammontare si aggiungono circa 2,6 miliardi di euro di esportazioni, dato che pone l’Italia al primo posto in Europa tra i paesi esportatori di prodotti biologici: circa il 37,5 per cento del fatturato del biologico italiano deriva dall’export. I prodotti biologici pesano per il 5,7 per cento del totale di esportazioni di generi alimentari italiane, e il loro valore è più che raddoppiato dal 2013. “Tra i principali partner commerciali per l’export italiano di prodotti biologici vi sono Germania, Francia, Scandinavia, Usa, Spagna, Benelux e Austria”, si osserva nel comunicato. Tutti i visitatori internazionali specializzati sono stati invitati a contattare gli espositori italiani presso la collettiva digitale dell’Ice tramite la piattaforma dedicata della fiera di Norimberga per la Biofach digitale. La registrazione per professionisti è possibile sul sito www.biofach.de. Lo staff del settore alimentare dell’Ice ufficio di Berlino e sede di Roma, sarà a disposizione per fornire ai visitatori e alle aziende italiane informazioni sulle produzioni dell'Italia e sul mercato tedesco, nonché sui servizi di internazionalizzazione offerti dall'Agenzia. (Com)