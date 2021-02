Yemen: Stati Uniti, ribelli Houthi devono fermare avanzata a Marib

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno esortato il movimento sciita dello Yemen Ansarallah, meglio noto come Houthi (dal nome del fondatore Hussein Badreddin al Houthi) a fermare la loro avanzata sulla città di Marib, a 114 chilometri a est di Sana’a, a cessare tutte le operazioni militari e ad avviare negoziati con il governo di Aden. Lo riferisce una nota del portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price. “L'assalto degli Houthi a Marib è l'azione di un gruppo non impegnato per la pace o per porre fine alla guerra che affligge il popolo dello Yemen”, prosegue la nota del dipartimento di Stato. Price ha sottolineato che l’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (Ocha) stima che circa un milione di yemeniti abbiano cercato rifugio a Marib dall'inizio della guerra per sfuggire alla violenza degli Houthi. “Questo assalto non farà che aumentare il numero di sfollati interni e aggravare la crisi umanitaria nello Yemen, già sede della peggiore catastrofe umanitaria del mondo”, ha sottolineato Price. “Se gli Houthi sono seriamente intenzionati a una soluzione politica negoziata, devono cessare tutte le loro operazioni militari e astenersi da altre azioni destabilizzanti e potenzialmente letali, inclusi gli attacchi transfrontalieri all'Arabia Saudita”, ha dichiarato Price. “Devono impegnarsi a partecipare in modo costruttivo al processo politico guidato dalle Nazioni Unite e impegnarsi seriamente nello sforzo diplomatico guidato dall'inviato speciale degli Stati Uniti per lo Yemen Tim Lenderking. Il momento di porre fine a questo conflitto è adesso. Non esiste una soluzione militare”, ha concluso Price. (segue) (Res)