Yemen: Stati Uniti, ribelli Houthi devono fermare avanzata a Marib (2)

- Come annunciato lo scorso 13 febbraio dal segretario di Stato Usa, Antony Blinken, a partire da oggi gli Stati Uniti revocheranno la designazione del movimento sciita yemenita, anche noto come Houthi, come Organizzazione terroristica straniera (Fto) ai sensi dell'Immigration and Nationality Act e come Gruppo terroristico specificamente designato (Sdgt) ai sensi dell'Ordine esecutivo (Eo) 13224. In una nota, Blinken ha riferito che la decisione è legata "alla terribile situazione umanitaria nello Yemen”. “Abbiamo ascoltato gli avvertimenti delle Nazioni Unite, dei gruppi umanitari e dei membri bipartisan del Congresso, tra gli altri, secondo cui le designazioni potrebbero avere un impatto devastante sull'accesso degli yemeniti a prodotti di base come cibo e carburante. Le revoche hanno lo scopo di garantire che le politiche statunitensi pertinenti non ostacolino l'assistenza a coloro che già soffrono quella che è stata definita la peggiore crisi umanitaria del mondo. Concentrandosi sull'alleviare la situazione umanitaria nello Yemen, ci auguriamo che le parti yemenite possano anche concentrarsi sull'impegno nel dialogo”, ha dichiarato Blinken. (segue) (Res)