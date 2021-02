Yemen: Stati Uniti, ribelli Houthi devono fermare avanzata a Marib (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader degli Houthi Abdul Malik al Houthi, Abd al Khaliq Badr al-Din al Houthi e Abdullah Yahya al Hakim rimangono sottoposti a sanzioni in base all’Ordine esecutivo 13611 relativo ad atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità dello Yemen. “Continueremo a monitorare da vicino le attività di Ansar Allah e dei suoi leader e stiamo attivamente identificando obiettivi aggiuntivi per la designazione, in particolare quelli responsabili di attacchi esplosivi contro navi commerciali nel Mar Rosso e attacchi missilistici e con droni in Arabia Saudita”, ha dichiarato Blinken. “Gli Stati Uniti continueranno inoltre a sostenere l'attuazione delle sanzioni Onu imposte ai membri di Ansar Allah e continueranno a richiamare l'attenzione sull'attività destabilizzante del gruppo e far pressione sul gruppo affinché cambi il suo comportamento”, ha aggiunto. (segue) (Res)