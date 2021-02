Yemen: Stati Uniti, ribelli Houthi devono fermare avanzata a Marib (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il segretario di Stato Usa, Washington è consapevole delle azioni illegali condotte dal movimento, inclusa la presa del controllo di vaste aree dello Yemen con la forza, l'attacco ai partner statunitensi nel Golfo, il rapimento e la tortura di cittadini degli Stati Uniti e molti alleati, deviando gli aiuti umanitari, reprimendo brutalmente gli yemeniti nelle aree da loro controllate, e l'attacco mortale del 30 dicembre 2020 ad Aden contro il gabinetto del governo legittimo dello Yemen. “Le azioni e l'intransigenza di Ansar Allah prolungano questo conflitto e comportano gravi costi umanitari”, ha sottolineato Blinken. “Rimaniamo impegnati ad aiutare i partner statunitensi nel Golfo a difendersi, anche contro le minacce derivanti dallo Yemen, molte delle quali vengono portate avanti con il sostegno dell'Iran. Gli Stati Uniti raddoppieranno i loro sforzi, insieme alle Nazioni Unite e ad altri, per porre fine alla guerra stessa. Riaffermiamo la nostra ferma convinzione che non esista una soluzione militare a questo conflitto”, ha dichiarato il responsabile della diplomazia Usa. “Esortiamo tutte le parti a lavorare per una soluzione politica duratura, che è l'unico mezzo per porre fine in modo durevole alla crisi umanitaria che affligge il popolo dello Yemen”, ha concluso. (segue) (Res)