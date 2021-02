Yemen: Stati Uniti, ribelli Houthi devono fermare avanzata a Marib (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La designazione degli Houthi come gruppo terroristico era stata annunciata dall’amministrazione di Donald Trump a inizio gennaio meno di due settimane prima di lasciare l'incarico. La designazione era entrata in vigore il 19 gennaio, il giorno prima dell’insediamento del presidente Joe Biden. Lo scorso 5 febbraio il dipartimento di Stato ha informato il Congresso della sua intenzione di revocare la decisione di designare i ribelli Houthi dello Yemen come organizzazione terroristica straniera, dando seguito a quanto annunciato in precedenza dallo stesso Blinken su una revisione della mossa dell’amministrazione Trump proprio a seguito degli appelli lanciate dalle organizzazioni umanitarie attive in Yemen. (Res)