Italia-Stati Uniti: Di Maio, credo a innocenza Chico Forti

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha dichiarato in un’intervista a “Le Iene” di credere nell’innocenza di Chico Forti, il cittadino italiano condannato nel 2000 in Florida per un omicidio del quale si è sempre dichiarato innocente. "Io credo nell'innocenza di Chico ed è per questo che ci abbiamo lavorato con tutte le nostre forze'', ha sottolineato il responsabile della Farnesina. "'Quando sono arrivato qui ho preso a cuore questa battaglia e molti mi hanno detto 'Perché non parli? Perché non attacchi gli Stati Uniti? Perché non vai lì?'. In realtà è stato un lavoro silenzioso, di squadra, abbiamo portato a casa questo risultato. Siamo molto contenti, e sono contento che anche Chico ne sia felice'', ha dichiarato il responsabile della Farnesina. In merito al prossimo trasferimento di Forti in Italia, il ministro ha dichiarato che “i cittadini italiani devono immaginare che Chico Forti verrà in Italia, verrà portato in Italia, trasferito in Italia, oggi è in un carcere statunitense, dopo quasi ventuno anni di detenzione”. “Io voglio dire, e voglio essere molto chiaro su questo, io credo nell'innocenza di Chico ed è per questo che ci abbiamo lavorato con tutte le nostre forze”, ha affermato Di Maio. “Portarlo in Italia significa, a questo punto, far iniziare il lavoro alle autorità giudiziarie italiane, al comparto della giustizia che significa che deve acquisire i documenti, deve riconoscere la sentenza qui in Italia''. Sull’eventuale incarcerazione di Forti dopo il suo trasferimento in Italia, il responsabile della Farnesina ha dichiarato: ''Ciò che posso dirvi è che, credo, qualsiasi italiano, cittadino, essere umano di buona volontà riconosca che ventuno anni sono tanti, sono veramente tanti''.(Res)