Usa: assalto al Campidoglio, convocati capo della polizia di Washington e agenti della sicurezza

- Gli agenti della sicurezza del Campidoglio degli Stati Uniti e il capo del dipartimento della Polizia metropolitana di Washington Dc, Robert Contee, sono stati chiamati a testimoniare davanti al Senato riguardo l'assalto al Campidoglio dello scorso 6 gennaio. In particolare, secondo quanto riporta il quotidiano "The Hill", oltre a Contee sono stati convocati l'ex sergente d'armi e usciere del Senato, Michael Stenger, l'ex sergente d'armi Paul D. Irving e l'ex capo della polizia del Campidoglio, Steven Sund, tutti quanti dimessi in seguito all'assalto dei sostenitori dell'ex presidente Donald Trump. L'audizione si terrà il prossimo 23 febbraio nell'ambito dell'indagine congiunta aperta dalla Commissione per il regolamento dalla Commissione per la sicurezza interna e gli affari governativi del Senato. (Nys)