Roma 2021: Diaco (M5s), Virginia Raggi è e sarà candidata M5s alle prossime amministrative

- "Facciamo subito chiarezza: Virginia Raggi è e sarà la candidata del M5s alle prossime amministrative di Roma. False e pretestuose le (dis)informazioni secondo cui Roberto Gualtieri sarebbe il candidato su cui starebbero puntando di comune accordo il M5s, il Pd e Leu". Lo scrive, su Facebook, Daniele Diaco, presidente della commissione Ambiente di Roma Capitale. "Così come menzognere e prive di ogni fondamento - aggiunge - sono le voci riguardanti una telefonata dell'ex presidente Conte alla nostra sindaca diretta a sondare una sua rinuncia a candidarsi, dal momento che Conte ha seccamente dichiarato di non avere alcuna intenzione di concorrere per il Campidoglio. È chiaro ed evidente il puerile tentativo di destabilizzare l'ambiente 5 Stelle alla vigilia delle oramai imminenti elezioni comunali.Non ci riusciranno. Chiunque, dal cittadino all'amministratore pubblico in buona fede può testimoniare gli importanti cambiamenti in positivo di cui la nostra amata sindaca e questa Amministrazione si sono resi protagonisti negli ultimi 5 anni. Un lavoro paziente, costante e incisivo, teso a riabilitare una città vessata dagli innumerevoli disastri combinati di chi ci ha preceduto e a rendere la Capitale sempre più moderna, efficiente e degna di essere vissuta. Un impegno che vogliamo portare avanti con il massimo impegno e la più totale dedizione ai cittadini, con il preciso fine di completare un percorso di totale rinascita di Roma". (Com)