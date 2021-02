Pakistan: raggiunto accordo con missione Fmi per lo sblocco di 500 milioni di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la missione Fmi, l’azione del governo pachistano ha consentito una riduzione “significativa” dell’impatto della crisi pandemica sull’economia. “Considerando gli ultimi progressi, l’economia dovrebbe espandersi dell’1,5 per cento nell’anno fiscale 2021 dopo una contrazione dello 0,4 per cento nel 2020. Tuttavia, a livello globale la seconda ondata di contagi da Covid-19 è ancora in corso e le previsioni sono soggette a un alto livello di incertezza e di rischi”, spiega il Fondo. L’Fmi raccomanda dunque alle autorità di Islamabad di continuare a perseguire un’azione politica “ambiziosa” e riforme strutturali volte a rafforzare la capacità dell’economia di resistere agli shock, a favorire una crescita sostenibile e a raggiungere gli obiettivi a medio termine dell’Eff. (Inn)