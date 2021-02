Spagna: Andorra, Cipro, Irlanda, Repubblica Ceca e Lussemburgo potrebbero essere inclusi in lista paradisi fiscali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tecnici del ministero delle Finanze spagnolo potrebbero includere Andorra, Cipro, Irlanda, Repubblica Ceca e Lussemburgo nella prossima lista dei paradisi fiscali. In una nota del ministero si indica che il trasferimento dei profitti realizzati dalle multinazionali in territori con bassa tassazione provoca un "buco" nelle casse pubbliche del 14 per cento del reddito annuo ottenuto in Spagna dall'imposta sulle società, secondo diversi studi internazionali. A livello europeo, le perdite ammonterebbero al 20 per cento. Pertanto i tecnici ministeriali hanno proposto di aggiungere il criterio della bassa o nessuna tassazione agli attuali criteri di trasparenza (scambio di informazioni) e giustizia fiscale (assenza di regimi fiscali perniciosi). (Spm)