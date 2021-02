Speciale infrastrutture: Kazakhstan, transizione digitale, il Giappone pronto a investire 150 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azienda giapponese Japan Dx investirà 150 milioni di dollari in Kazakhstan per una serie di progetti nel settore della transizione digitale. Lo riferisce il portale “Kazinform”, secondo cui la compagnia ha firmato un accordo in tal senso con la società Land Management nella sede dell’ambasciata del Kazakhstan a Tokyo. Le parti si impegnano a istituire una joint venture (Japan Dx Kz) per portare avanti progetti nel campo delle infrastrutture dell’informazione e della comunicazione. Secondo l’ambasciatore kazakho in Giappone, Yerlan Baudarbek-Kozhatayev, il coinvolgimento di aziende giapponesi nella trasformazione digitale dell’economia del Paese centrasiatico ha l’obiettivo di portare in Kazakhstan “tecnologie digitali avanzate”. In particolare, Japan Dx Kz pianifica la costruzione di un centro dati in Kazakhstan per la raccolta di informazione e per il contrasto agli attacchi cyber. La struttura dovrebbe essere realizzata al Centro finanziario internazionale di Astana. La nuova joint-venture intende investire anche nella costruzione di turbine eoliche, nella generazione di elettricità da gas associati, nella strategia di decarbonizzazione del governo kazakho. Soji Suzuki, presidente di Japan Dx, ha spiegato che il Kazakhstan garantisce “un ambiente legale favorevole” e, con esso, gli strumenti necessari a promuovere e attuare tecnologie avanzate. (Res)