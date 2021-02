Energia: Brasile, produzione centrali termoelettriche cresciuta del 30,1 per cento a dicembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Considerando la capacità generata, tuttavia, l'energia idroelettrica continua ad essere la fonte principale, sebbene nello stesso periodo abbia ridotto la sua produzione del 3,3 per cento. Nel quarto trimestre del 2020, si è registrato un aumento del 2,7 per cento nella generazione e nel consumo di elettricità rispetto allo stesso periodo del 2019. Il trimestre è stato quello con la crescita più elevata dell'anno. Rispetto agli ultimi tre mesi del 2019, la generazione termica è stata anche quella che è cresciuta di più: 14,7 per cento. La produzione di impianti idroelettrici ed eolici è diminuita rispettivamente dell'1,4 e dell'1,3 per cento. (Brb)