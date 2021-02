Spagna: Casado (Pp), via da sede nazionale e basta spiegazioni su questioni del passato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare (Pp) spagnolo lascerà la sede nazionale di via Genova a Madrid (i cui lavori di ristrutturazione sono finiti sotto la lente d'ingrandimento giudiziaria, poiché si indaga se la sua riforma è stata pagata con presunta cassa occulta) e non tornerà a dare spiegazioni su nessuna questione passata che corrisponda a un'azione personale che non sia stata a beneficio del partito. È quanto annunciato dal presidente del Pp, Pablo Casado, nel corso del comitato esecutivo nazionale di oggi, durante il quale non c'è stata alcuna autocritica né annunci di cambiamenti nella direzione del partito. Al contrario, Casado ha riaffermato il suo progetto centrista e ha incolpato una "tempesta perfetta" orchestrata dai suoi avversari per il cattivo risultato delle elezioni catalane del 14 febbraio. "Non avevamo mai visto una tale dimostrazione di attacchi nel mezzo di una campagna elettorale e la distorsione delle nostre dichiarazioni, né il coinvolgimento della Procura generale e dei media pubblici al servizio di un partito", ha attaccato il leader del Pp. "Dobbiamo mantenere la rotta. Le vele sono ben orientate, ci saranno momenti in cui il vento soffierà meno, o ci saranno onde peggiori, ma abbiamo la migliore nave di tutta la politica spagnola e il miglior equipaggio, che siete voi", ha spiegato Casado. (segue) (Spm)