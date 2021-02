Spagna: Casado (Pp), via da sede nazionale e basta spiegazioni su questioni del passato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, il leader popolare ha riferito che il partito creerà un nuovo dipartimento che stabilirà meccanismi di trasparenza e un canale anonimo di denunce con garanzie assolute, simile a quello che accade nelle grandi aziende. "Dobbiamo andare per una giusta rigenerazione senza atteggiamenti inquisitori, ma con chiarezza e fermezza davanti all'opinione pubblica", ha spiegato Casado che ha poi elogiato il candidato del Pp in Catalogna, Alejandro Fernández, al quale ha espresso la sua fiducia nel progetto a lungo termine. In concreto, Casado vede più che mai necessario ricostruire il progetto in Catalogna che riguarderà, in particolare, la struttura del partito "di città in città e con una presenza continua lì dei leader popolari, con un'offerta di stabilità politica, prosperità economica e concordia civile che ha basato le nostre azioni, anche nella campagna". (Spm)