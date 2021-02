Lazio: Corrotti (Lega), su Ptpr giunta regionale non faccia fughe in avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una volta, a seguito dell'annullamento da parte della Corte Costituzionale, sul Ptpr la Regione Lazio tenta di approvare un testo senza prima aver aperto un confronto in Pisana". Lo dichiara in una nota Laura Corrotti, consigliera della Lega alla Regione Lazio. "Ciò che chiediamo, quindi - aggiunge -, è che venga riaperto un dibattito in commissione con tutte le parti in causa per evitare altre fughe in avanti che graverebbero sulle spalle di categorie e enti locali e, contestualmente, far rivivere la proroga del Ptpr adottato come già richiesto attraverso una proposta di legge a mia prima firma depositata in consiglio regionale nei giorni scorsi". (Com)