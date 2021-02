Lavoro: industria alimentare, sindacati e associazioni siglano convenzione con Università e Istituti tecnici su formazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati siglati nei giorni scorsi, da sindacati e associazioni dell'industria alimentare, due importanti accordi rivolti alla formazione. Lo rende noto un comunicato. Il primo, prevede la collaborazione di Fai, Flai, Uila e le associazioni di imprese Unionfood e Assobirra con l'Università degli Studi dell'Insubria per attuare l'integrazione tra istruzione e lavoro nell'industria alimentare. Obiettivo principale, condividere programmi di studio, aggiornamento, scambio di informazioni teorico-pratiche finalizzate a promuovere la cultura della legalità e delle buone prassi nel mondo del lavoro. Tra le attività previste, anche l'attivazione di stages presso le aziende associate e lo sviluppo di tirocini curriculari, extracurriculari e di apprendistato. La convenzione avrà durata sei anni e potrà essere rinnovata. "È per noi particolarmente significativo poter collaborare con importanti partner dell'industria alimentare e per questo ringrazio il collega Andrea Morone per essersi fatto parte attiva nel portare questo accordo alla firma col nostro dipartimento, che punta all'innovazione e all'eccellenza in ogni campo. Si tratta di un nuovo stimolo a confrontarci con il mondo del lavoro e del made in Italy agroalimentare, contribuendo alla formazione dei professionisti di questo settore in continua evoluzione", commenta Barbara Pozzo, direttrice del dipartimento di Diritto economia e culture dell'Università dell'Insubria. (segue) (Com)