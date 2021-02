Italia-Regno Unito: ambasciata britannica promuove webinar “One Earth, One Future”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del 16mo anniversario della firma del Protocollo di Kyoto, il primo grande accordo internazionale sul cambiamento climatico, l’ambasciata britannica ha promosso, in partnership con il governo italiano, un webinar sulla Natura, ed in particolare sull’adattamento e la resilienza: “One Earth, One Future”. Con il contributo dei rappresentanti delle agenzie delle Nazioni Unite presenti a Roma, Ifad, Pam e Fao, si legge in un comunicato, l’evento di oggi è stata l’occasione per dibattere delle “Nature based solutions”, ossia le soluzioni che, se adottate in tempo, possono evitare gli effetti indesiderati dei cambiamenti climatici. Si è anche parlato degli aspetti economici, con la presentazione della traduzione italiana della prefazione alla Dasgupta Review, uno studio commissionato dal governo britannico a un team di esperti tra cui spiccano il Prof Dasgupta e David Attenborough. La Review conclude che la nostra economia, i nostri mezzi di sussistenza e il nostro benessere dipendono tutti dal nostro bene più prezioso: la Natura. Essa è una risorsa, proprio come l’istruzione e la salute, il cui valore supera di gran lunga quello di qualsiasi altro bene meramente economico. (segue) (Com)