Italia-Regno Unito: ambasciata britannica promuove webinar “One Earth, One Future” (2)

Per questo motivo la natura, l'adattamento e la resilienza sono al centro della conferenza delle Nazioni Unite sul clima, la COP26, che si terrà a Glasgow a novembre sotto la presidenza de Regno Unito in collaborazione con l'Italia. In apertura dei lavori, l'ambasciatrice britannica in Italia Jill Morris ha detto: "Se vogliamo adattarci ai cambiamenti climatici, costruire comunità resilienti e ripristinare il nostro habitat naturale, non possiamo solo sopravvivere, ma dobbiamo prosperare nonostante le sfide, e così facendo, essere in grado di "ricostruire" meglio, applicando modelli sostenibili che rendano il nostro pianeta un luogo più sano, più verde e più equo per vivere". Nel suo discorso introduttivo, il Ministro britannico per l'Ambiente e il Pacifico Lord Goldsmith ha sostenuto che "La partnership tra Regno Unito e Italia per la COP26 è un'opportunità unica di lavorare insieme per affrontare i cambiamenti climatici e la distruzione che ne deriva per il nostro ambiente, una delle più grandi sfide della nostra epoca. Le nostre priorità condivise sono quelle di proteggere e ripristinare preziosi ecosistemi, e di aiutare le comunità vulnerabili ad adattarsi agli impatti dei cambiamenti climatici". Lord Goldsmith ha proseguito dicendo che, "come ospite degli eventi pre-COP, Youth4Climate e G20 di quest'anno, l'Italia giocherà un ruolo vitale nel galvanizzare l'ambizione globale e che, lavorando insieme, possiamo rendere quest'anno un punto di svolta per le persone e per il pianeta."