Italia-Regno Unito: ambasciata britannica promuove webinar “One Earth, One Future” (3)

- Durante i lavori il Prof. Dasgupta, parlando di economia, ha sottolineato che “la scelta di un percorso sostenibile richiederà un cambiamento radicale, sostenuto da livelli di ambizione, coordinamento e volontà politica paragonabili o addirittura maggiori di quelli che dettero vita al Piano Marshall. Questo cambiamento dovrà essere globale”. Il prof Dasgupta ha poi aggiunto che “Il nostro modo di porci rispetto alla natura è insostenibile e sta mettendo in pericolo la prosperità delle generazioni attuali e future". Tosca Barucco, inviato COP26 per l’Italia, ha riferito che “Investire in soluzioni basate sulla natura è conveniente; dobbiamo investire denaro pubblico e privato per proteggere il pianeta. Proteggerlo costerà molto meno che riprendersi dai disastri. La perdita di biodiversità e il degrado della natura sono moltiplicatori di rischio, mentre i benefici dei nostri investimenti superano i costi”. A chiudere una sessione ricca di spunti e domande dai partecipanti, il ministro Anne Marie Trevelyan del Department of Business, Energy and Industrial Strategy e Uk International Champion on Adaptation and Resilience per la Presidenza COP26, ha detto che “Nonostante il potenziale della natura, solo il 3% dei finanziamenti globali per il clima viene speso per soluzioni basate sulla natura stessa. Proprio il mese scorso – ha continuato Trevelyan – il primo ministro Boris Johnson ha annunciato che il Regno Unito spenderà almeno 3 miliardi di sterline dei nostri finanziamenti internazionali per il clima nei prossimi cinque anni su progetti legati alla natura. Questo finanziamento aiuterà a sostenere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la mitigazione e la riduzione della povertà, promuovendo altresì la conservazione e lo sviluppo della biodiversità”. (Com)