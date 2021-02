Ue-Cina: eurodeputati Lega, interrogazione per chiarire ombre su accordo investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nove eurodeputati della Lega, Isabella Tovaglieri, Matteo Adinolfi, Mara Bizzotto, Paolo Borchia, Rosanna Conte, Gianantonio Da Re, Marco Dreosto, Alessandro Panza, Silvia Sardone, hanno presentato una interrogazione alla Commissione europea per chiarire alcuni punti dell'accordo sugli investimenti tra Unione europea e Cina. "A dispetto dei toni trionfalistici utilizzati da Bruxelles, sono purtroppo molte le ombre che circondano l'accordo sugli investimenti recentemente siglato tra Ue e Cina. Non nascondiamo preoccupazione in merito all'impatto che l'accordo potrà avere sul mercato, sull'economia europea ancora in difficoltà, nonché sulle scelte in politica estera", ha spiegato la prima firmataria dell'interrogazione, Isabella Tovaglieri. "Abbiamo presentato un'interrogazione alla Commissione europea perché venga fatta chiarezza su alcuni punti: serve che Bruxelles dica chiaramente se pensa che i negoziati sull'Accordo globale sugli investimenti siano effettivamente basati su un decisivo miglioramento delle condizioni dei diritti umani in Cina. Desideriamo altresì sapere se siano presenti valutazioni aggiornate dell'impatto dell'accordo sui consumatori e sulle aziende europee alle prese con una crisi senza precedenti. Infine, chiediamo alla Commissione Ue se abbia tenuto conto dei fondamentali rapporti con gli Usa, coinvolgendo e informando l'amministrazione americana di questa decisione, e se ritenga utile coordinare scelte di questo genere con gli Usa, per temi così importanti e delicati", ha concluso. (Beb)