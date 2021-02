Credito: Slovenia, banche chiudono il 2020 con utili netti per 450 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema bancario sloveno ha generato 450,3 milioni di euro di utili al netto delle tasse nel 2020. Secondo quanto riferisce la Banca centrale della Slovenia, la somma corrisponde ad un calo del 15,1 per cento rispetto all'anno precedente. L'utile senza tassazione è diminuito di un quinto e si è attestato a 472 milioni di euro. "Il sistema bancario ha operato in circostanze eccezionali nel 2020 e le conseguenze dell'epidemia di Covid-19 continueranno a riflettersi nelle operazioni anche in futuro. Il profitto del sistema bancario è stato relativamente alto nonostante il deterioramento delle condizioni economiche", si legge in una nota dell'istituto centrale. La crescita su base annua dei prestiti al settore non bancario è diminuita notevolmente lo scorso anno ma è rimasta positiva. A dicembre la crescita si è attestata allo 0,2 per cento su base annua ed è stata la più bassa negli ultimi quattro anni. I prestiti alle imprese sono diminuiti dall'agosto dello scorso anno, raggiungendo un calo dell'1,4 per cento su base annua a dicembre. La crescita dei prestiti alle famiglie ha subito un ulteriore rallentamento verso la fine dello scorso anno, raggiungendo solo lo 0,1 per cento su base annua a dicembre. La crescita dei mutui per la casa è stata invece del 4,1 per cento su base annua a dicembre. La crescita dei depositi del settore non bancario ha contribuito all'aumento delle attività totali a dicembre. I depositi delle famiglie, che rappresentano i due terzi di tutti i depositi nel settore non bancario, sono aumentati del 10,2 per cento lo scorso anno e i depositi delle imprese sono cresciuti del 18,9 per cento. (Seb)