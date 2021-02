Aerospazio: la tecnologia di Airbus arriva su Marte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando giovedì prossimo il rover Perseverance della Nasa atterrerà sulla superficie del Pianeta Rosso, la tecnologia di Airbus sarà a bordo: la stazione meteorologica Meda fornirà agli scienziati preziosi dati meteorologici su Marte e mentre l'High Gain Antenna System garantirà un collegamento ad alta velocità con la Terra per tutta la durata della missione Mars2020. Perseverance utilizzerà sette strumentazioni scientifiche per studiare l'ambiente biologico e geologico marziano, compresa la stazione meteorologica Meda (Mars Environmental Dynamics Analyser), progettata e costruita da Airbus. La strumentazione Meda misurerà molti parametri ambientali utilizzando sensori distribuiti sul rover: velocità e direzione del vento, umidità relativa, pressione atmosferica, temperature del suolo e dell'aria, radiazione solare e anche la proprietà della polvere sospesa. Questi parametri saranno anche fondamentali per prendere la decisione autonoma di rilasciare l'elicottero Ingenuity a bordo del rover. (segue) (Beb)