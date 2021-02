Aerospazio: la tecnologia di Airbus arriva su Marte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Meda è la terza stazione ambientale marziana guidata da Airbus, a dimostrazione della sua esperienza in questo campo. La prima era a bordo del rover Curiosity nel 2012, conosciuta come Rems (Rover Environmental Monitoring Station), e la seconda su InSight nel 2018, chiamata Twins (Temperature and Wind for InSight). Entrambe sono state missioni di successo della Nasa/Jpl. Tutti i dati delle scoperte di Perseverance saranno inviati a Terra attraverso l'High Gain Antenna System (Hgas), anch'esso progettato e costruito da Airbus, che si basa su un'antenna di trasmissione e ricezione in banda X che permetterà comunicazioni di dati ad alta velocità. L'antenna è basata sulla tecnologia microstrip, sviluppata in-house. È inoltre protetta dalla polvere, per mantenere condizioni di pulizia e stabilità termica. L'antenna invierà direttamente i dati scientifici generati dalle diverse strumentazioni e le informazioni sullo stato di salute del rover, senza la necessità di collegamenti intermedi (ad esempio, orbiter). Inoltre, il veicolo spaziale riceverà istruzioni giornaliere dalla Terra con i compiti del giorno. Poiché l'antenna è orientabile, può inviare un "fascio" di informazioni puntando direttamente verso la Terra senza muovere il veicolo, contribuendo così al risparmio energetico. (segue) (Beb)