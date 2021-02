Aerospazio: la tecnologia di Airbus arriva su Marte (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le estreme escursioni termiche su Marte hanno richiesto la qualificazione del sistema dell'antenna a temperature che vanno da -135ºC a + 90ºC con esaustive prove di fatica termica. Questo sarà il secondo sistema d'antenna HGAS di Airbus su Marte, con il primo ancora funzionante, otto anni dopo, senza problemi a bordo di Curiosity. Mars2020 è la missione più ambiziosa rispetto al passato mai inviata su Marte poichè permetterà di esaminare le rocce e il suolo marziani in modo molto più dettagliato alla ricerca di prove di vita passata sul pianeta e memorizzerà, per il loro successivo ritorno sulla Terra, segni o tracce di vita passata (bio-signatures). Allo stesso modo, caratterizzerà i processi geologici che compongono la superficie e misurerà l'evoluzione quotidiana e stagionale dei processi che avvengono nell'atmosfera marziana, compresa la caratterizzazione delle polveri sospese. Perseverance testerà anche tecnologie che contribuiranno ad aprire la strada alla futura esplorazione umana di Marte, come la generazione di ossigeno dall'anidride carbonica nell'atmosfera o il primo volo di un piccolo elicottero su un altro pianeta. (Beb)