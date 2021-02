Roma: altro attacco pirata a social consiglieri capitolini, colpito Twitter capogruppo Fd'I

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'attacco sulla pagina Facebook lo scorso luglio, dove sono apparse immagini dell'Isis, oggi che la violazione si è ripetuta anche sul profilo Twitter: vittima della vicenda è il capogruppo di Fratelli d'Italia in Campidoglio, Andrea De Priamo che in una nota spiega di essersene accorto "poiché da giorni non riuscivo a entrare sul canale social, in cui sono state riportare scritte in arabo. Sono certo che gli inquirenti e la Polizia postale, che peraltro ha già ricevuto numerose denunce anche da altri consiglieri capitolini, saprà indagare sulla rete di hackeraggio al fine di individuare i responsabili. Da poco tempo avevo intensificato la mia attività su Twitter e puntuale è arrivato l'hackeraggio come già avvenuto su Facebook. A pochi mesi dalle elezioni amministrative - conclude De Priamo - questi attacchi si configurano come vere e proprie limitazioni alla libertà di espressione e alla partecipazione della competizione elettorale". (Rer)