Spagna: il 23 febbraio evento presieduto dal re per celebrare democrazia a 40 anni tentativo colpo di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re spagnolo Felipe VI, il governo ed i rappresentanti del Congresso e del Senato della Spagna e i membri di spicco degli altri importanti organi dello Stato celebreranno un evento, il 23 febbraio, per "mostrare la forza delle istituzioni democratiche" in occasione del 40mo anniversario del fallito colpo di Stato. Non sarà presente, invece, il re emerito Juan Carlos, ancora fuori dalla Spagna nonostante sia stato un protagonista fondamentale nel disinnescare il golpe. Secondo "El Mundo", sarà l'occasione per rivendicare, indirettamente, la qualità e la solidità della democrazia spagnola in un contesto in cui sta ricevendo continui attacchi sia dai partiti indipendentisti che da una parte stessa del governo rappresenta da Unidas Podemos del vicepremier, Pablo Iglesias.(Spm)