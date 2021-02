Brasile: Covid, a Manaus nei primi 45 giorni dell'anno più morti che nell'intero 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi 45 giorni dell'anno nella città di Manaus, capitale dello stato di Amazzonia, in Brasile, ci sono stati più morti che nell'intero 2020. Dal primo gennaio alla data del 14 febbraio 2021 i decessi riconducibili al contagio da nuovo coronavirus nella città, che conta circa 2 milioni di abitanti, sono stati 3.572, rispetto ai 3.380 morti registrati nel corso del 2020. Nel corso del 2021 si è contato a Manaus l'8 per cento dei decessi per Covid-19 di tutto il Brasile, nonostante la città conti meno dell'1 della popolazione del paese. Il numero è cinque volte superiore alla media della mortalità registrata nelle altre 26 città capitali, incluse San Paolo (12,3 milioni di abitanti) e Rio de Janeiro (6,7 milioni di abitanti) che contano, in valore assoluto, il più alto numero di morti con rispettivamente e 17.916 e 17.888 decessi. (segue) (Brb)