Brasile: Covid, a Manaus nei primi 45 giorni dell'anno più morti che nell'intero 2020 (2)

- Per verificare le eventuali responsabilità penali oltre che politiche del collasso sanitario dello stato è in corso una inchiesta da parte da parte della giustizia federale brasiliana. Il giudice della Corte suprema federale (Stf) Ricardo Lewandowski ha autorizzato la richiesta di indagini da parte della procura sulla possibile responsabilità penale del ministro della Salute, Eduardo Pazuello, nel collasso del sistema sanitario in Amazzonia. Nella decisione, il giudice ha autorizzato la Polizia federale ad accedere alle e-mail del ministro, a raccogliere le deposizioni di dipendenti del ministero della Salute e dei dipartimenti sanitari dello stato di Amazzonia e del municipio di Manaus, a raccogliere le deposizioni dell'impresa fornitrice di ossigeno, White Martins, oltre a tutte le informazioni sull'autorizzazione e la distribuzione di farmaci per il trattamento precoce e che non si sono dimostrati efficaci nella cura contro la Covid-19. (segue) (Brb)