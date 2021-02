Trentino: incontro Salvini-Fugatti su ristori e crisi settore sci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incontro tra Matteo Salvini e il presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti. Al centro del colloquio: ristori con particolare attenzione alle attività di montagna, al turismo e al settore alberghiero. La chiusura degli impianti da sci pesa fortemente sull’economia trentina e quindi la Lega è determinata a sollevare con forza - in seno al governo - la questione dei risarcimenti. È stato affrontato anche il problema del Brennero, con code e disagi per i camionisti italiani diretti verso Nord. Secondo Salvini e Fugatti è incomprensibile che Germania e Austria pretendano i tamponi per consentire l’accesso nel proprio Paese agli autotrasportatori, ma la stessa regola non valga al contrario. (Com)