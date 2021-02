Roma: Celli (RtR), su bilancio maggioranza M5s debolissima anche in seconda convocazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Partito con una maggioranza bulgara cinque anni fa, oggi il gruppo del M5s in Campidoglio continua a perdere pezzi, tanto che per il maxi-emendamento" di giunta al bilancio di previsione 2021-2023 "è stata necessaria la seconda convocazione dell'Aula, dopo oltre 5 settimane di discussione". Lo afferma in una nota Svetlana Celli, consigliera della lista civica di centrosinistra Roma torna Roma. "Ma neppure è sufficiente per proseguire i lavori - aggiunge Celli - visto che si continua a non garantire neppure così la maggioranza necessaria. Difficoltà politiche, divisioni, fratture per diverse opinioni sulla destinazione dei fondi e la forzatura dell'autocandidatura lo scorso agosto della sindaca Raggi alle prossime amministrative, hanno innescato nel gruppo della ormai ex maggioranza divisioni e allontanamenti. Un'agonia lenta che ha reso più lontani i problemi dei territori e più difficile l'azione di governo. La manovra poi è stata oggetto di numerosissimi emendamenti e ordini del giorno dell'opposizione, che hanno contributo a riequilibrare una manovra sconnessa dalla realtà e a riportarla con concretezza ai bisogni della città. È stato un lavoro attento e puntuale, e possiamo dire che ne è valsa la pena, perché i territori con le correzioni approvate potranno godere almeno di maggiore attenzione. Per il tempo rimasto - conclude -, mi auguro che questa maggioranza dimostri maggiore apertura e condivisione per risolvere criticità e ridare l'energia che serve a Roma". (Com)