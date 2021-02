Speciale infrastrutture: Fico, con super ministero Transizione ecologica cambio di passo storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera ed esponente del Movimento cinque stelle, Roberto Fico, chiarisce che "il nuovo super ministero c'è" ed "avrà competenze e perimetro che prima non esistevano. Tutto ciò che riguarda l’energia - spiega su Facebook - confluirà nel ministero della Transizione ecologica, assieme all’ambiente. Un cambio di prospettiva storico. Storico, al di là come la si pensi e delle idee politiche di ciascuno. Perché significa che scelte politiche fondamentali per il futuro del Paese da domani dovranno essere filtrate attraverso la lente ambientale, ecologica, e della transizione". Fico parla quindi di un "cambio di passo" che "significa gestire, nel rinnovato dicastero, le infrastrutture e le reti di trasmissione energetiche, significa disegnare il futuro legato all’idrogeno, dunque i progetti che intendiamo mettere in cantiere per la decarbonizzazione. Significa energie rinnovabili e relativi impianti, un tema che ha attraversato la nostra storia e ci ha plasmato come Movimento. E significa mobilità sostenibile". (Rin)