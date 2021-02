Lazio: Novelli (M5s), maggioranza assente in Commissione per audizione Arsial

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi in commissione Agricoltura e ambiente abbiamo ascoltato in audizione il nuovo presidente di Arsial, Mario Ciarla, in merito alle linee guida del suo mandato. Ho riscontrato una visione comune sui temi inerenti lo sviluppo del settore agricolo che sta pagando, in maniera pesante, la crisi legata alla pandemia covid". Così una nota il consigliere regionale M5s del Lazio, Valerio Novelli, presidente della commissione Agricoltura e ambiente. "Prosegue, quindi - aggiunge - il lavoro di sinergia tra la commissione e l'Agenzia per perseguire gli obiettivi di sviluppo del settore. Il fatto increscioso di oggi è stata indubbiamente la totale assenza dei consiglieri regionali di maggioranza membri della commissione, segno che leggo come uno sgarbo istituzionale ed una mancanza di rispetto nei confronti del presidente Ciarla e delle tematiche su cui la commissione sta lavorando con Arsial". (Com)