Lombardia: Gallera (FI) avvia campagna segnalazioni per mancati o parziali ristori Covid-19

- “Migliaia di attività imprenditoriali, commerciali, culturali rischiano di essere spazzate via dall’onda lunga dello tsunami denominato Covid-19. I ristori economici in questa nuova fase spesso non sono stati ancora erogati oppure sono del tutto insufficienti. Chiedo dunque ai titolari di queste attività di segnalarmi i loro casi all’indirizzo email mancatiristori@gmail.com. Sarà mia premura trasmettere questo grido d’allarme ai nuovi ministri del governo Draghi, sui quali confidiamo particolarmente”. Lo afferma in una nota Giulio Gallera, consigliere regionale di Forza Italia e membro della commissione Attività Produttive di Palazzo Pirelli. “Ho deciso di lanciare questa iniziativa – spiega Gallera – dopo aver constatato personalmente e con testimonianze dirette la gravissima situazione in cui versano ormai da diversi mesi molti titolari di attività economiche, gestori di ristoranti e palestre, sale cinematografiche e compagnie teatrali. Le restrizioni territoriali e settoriali correttamente assunte per fronteggiare la seconda fase della pandemia devono però fare i conti con il fatto che sia difficile prevedere quando l’emergenza sanitaria sarà definitivamente terminata”. Su questo tema, Gallera ha proposto e depositato oggi una mozione affinché vengano delineati i presupposti per una “nuova normalità”. La mozione, su proposta dello stesso Gallera, è stata sottoscritta, fra gli altri, anche dal Presidente della IV Commissione Gianmarco Senna e dai Capigruppo Gianluca Comazzi (Forza Italia), Roberto Anelli (Lega) e Giacomo Basaglia Cosentino (Lombardia Ideale). (com)