Speciale energia: da inizio anno russa Gazprom aumenta export verso Francia

- La società russa Gazprom ha aumentato le sue esportazioni in Francia dall'inizio dell'anno di quasi una volta e mezzo rispetto al valore dello stesso periodo dello scorso anno. È quanto riferisce l'ufficio stampa di Gazprom. Gli impianti di stoccaggio sotterraneo, precisa la società russa, sono tuttavia a meno del 30 per cento della loro capienza. "La domanda di gas naturale nei Paesi europei continua a crescere sullo sfondo di un inverno freddo, mentre il livello negli impianti di stoccaggio sotterranei europei continua a diminuire", osserva l'ufficio stampa dell'azienda. La scorsa settimana, Gazprom ha affermato che a causa del freddo inverno nei primi dieci giorni di febbraio, la Germania ha aumentato l'acquisto di gas russo del 47,8 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. (Rum)