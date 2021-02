Sahel: Macron, errore ritirare in massa le forze francesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Macron ha sottolineato l'obiettivo di lavorare con i paesi partner per "un' evoluzione" della presenza militare. Macron ha parlato di una "internazionalizzazione" della lotta alla minaccia jihadista nel Sahel destinata a sostenere le forze militari locali. La nostra volontà è quella di uscire da una logica di operazione esterna per concentrarci sulla stretta lotta contro il terrorismo", ha detto il presidente. Parlando dell'operazione Takuba, alla quale partecipa Francia, Svezia, Estonia e Repubblica Ceca, Macorn ha affermato che l'obiettivo è quello di arrivare a 2 mila militari, con un "pilastro francese di circa 500 uomini" e con 2una cooperazione con gli eserciti della regione. "Non lo faremo subito ma è così che i proietto nel tempo", ha detto Macron. (Frp)