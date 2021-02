Roma: no a corsi su aborto in liceo, associazioni scrivono a Miur, Zannola (Pd) "inaccettabile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al liceo Giulio Cesare di Roma, la preside ha impedito agli studenti di organizzare dei corsi sulla parità di genere e sull'aborto. Al consiglio docenti, a quanto abbiamo appreso, avrebbero deciso in modo unilaterale che questi due corsi, organizzati in autogestione dagli studenti, non si dovevano svolgere. È inaccettabile". A spiegarlo è il consigliere capitolino del Partito democratico Giovanni Zannola che riferisce anche che i corsi non si sarebbero tenuti perché sarebbe arrivata da altre associazioni, contrarie alla legge 194, la richiesta di poter partecipare e garantire il contraddittorio sul tema. Il caso è stato anche oggetto di una lettera aperta inviata il 14 febbraio scorso al ministro dell’Istruzione e ai direttori degli Uffici scolastici regionali e in cui le associazioni Agedo, Cgd e Famiglie Arcobaleno hanno espresso "forte preoccupazione per le sempre più numerose situazioni denunciate all’interno della scuola pubblica del nostro Paese". Nella lettera le associazioni spiegano, tra le altre cose, che "nel caso del liceo romano non si tratta di difendere o meno l’interruzione volontaria di gravidanza, né di distorcere la storia dei Balcani negli anni del fascismo o di proporre riflessioni 'sconvolgenti' sull’identità di genere, ma di fornire agli studenti che esprimevano un bisogno conoscitivo elementi oggettivi che riguardano una legge dello Stato, la storia del proprio continente o un tema comune a molti adolescenti nel periodo di costruzione della propria persona. (segue) (Rer)